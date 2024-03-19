Metro bozulunca İzmirliler çileden çıktı! Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar

Son dakika İzmir haberleri... CHP yönetiminde İzmir'de ulaşım tam bir çileye dönüştü. Vatandaşlar, yer üstünde trafik sıkıntılarıyla boğuşurken yer altındaki metro hatlarında da sık sık arızalarla karşılaşıyor. Yaşanan son olayda, İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde teknik bir sorun nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleşti. Durumdan dolayı çileden çıkan bazı vatandaşlar, metro kapısını tekmeleyerek makinisti dövmeye kalkıştı. Gerginliğin arttığı ortamda bazı vatandaşlar birbirleri ile de tartıştı.