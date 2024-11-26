yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: El ele verip terörü bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: El ele verip terörü bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Kürt kardeşlerimizi sömüren, çocuklarını zorla dağa götüren, kanlarını emen, duygularını ajite eden ne kadar bölücü ve terörist varsa hepsi birden kaybetmeye, bunun da bedelini misliyle ödemeye mahkumdur. El ele verip, gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü ve bölücülüğü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.11.2024 19:48:37
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir 25.11.2024 14:09:24
Başkan Erdoğan: UCM’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz
Başkan Erdoğan: UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz 23.11.2024 15:17:39
Başkan Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık hedefindeyiz | video
Başkan Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık hedefindeyiz | video 22.11.2024 15:39:17
Afyonkarahisar’da restoran yangını görüntüleri dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da restoran yangını görüntüleri dehşete düşürdü! 22.11.2024 11:01:13
İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 21.11.2024 09:16:03
Son Dakika... İzmir’de polislere silahlı saldırı
Son Dakika... İzmir'de polislere silahlı saldırı 20.11.2024 22:02:04
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı 19.11.2024 17:43:58
Bayraktar TB3 SİHA dünya tarihine geçti
Bayraktar TB3 SİHA dünya tarihine geçti 19.11.2024 19:13:02
AK Parti’de MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalarda bulundu
AK Parti'de MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulundu 15.11.2024 18:12:55
Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti 14.11.2024 19:21:05
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze için hesap vermeli
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze için hesap vermeli 12.11.2024 14:30:30
Başkan Erdoğan: İsrail’in amacı Gazze’ye yerleşmek
Başkan Erdoğan: İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek 11.11.2024 15:26:13
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
Asgari ücrette takvim belli oldu!
Asgari ücrette takvim belli oldu!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Denizli’de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Denizli'de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
İzmir’de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video
İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video
Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti