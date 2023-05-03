  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: TCG Anadolu gemimiz, İzmir Limanı'nı ziyaret ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: TCG Anadolu gemimiz, İzmir Limanı'nı ziyaret ediyor

    Giriş Tarihi: 03.05.2023, 16:40

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, “TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, İzmir Limanı'nı ziyaret ediyor.” denildi.

    TCG Anadolu, İzmir’de ziyarete açıldı! Metrelerce kuyruk oluştu
    TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı! Metrelerce kuyruk oluştu
    TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı’na geldi
    TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi
    Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı
    Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan petrol müjdesi! Günlük 100 bin varil üretim kapasitesi
    Başkan Erdoğan'dan petrol müjdesi! Günlük 100 bin varil üretim kapasitesi
    ‘TCG Anadolu’ 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
    ‘TCG Anadolu’ 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan, ’KAAN’a imzasını attı, koltuğuna oturdu
    Başkan Erdoğan, 'KAAN'a imzasını attı, koltuğuna oturdu 1.5.2023 17:17:09
    Başkan Erdoğan’dan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çarpıcı mesajlar 1.5.2023 16:52:35
    Başkan Erdoğan açıkladı! Milli Muharip Uçak’ın adı belli oldu: Kaan
    Başkan Erdoğan açıkladı! Milli Muharip Uçak'ın adı belli oldu: Kaan 1.5.2023 17:31:13
    Başkan Erdoğan’dan memur, emekli ve asgari ücretliye zam müjdesi: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
    Başkan Erdoğan'dan memur, emekli ve asgari ücretliye zam müjdesi: Enflasyona ezdirmeyeceğiz 1.5.2023 17:31:13
    Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ankara mitinginde önemli mesajlar
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara mitinginde önemli mesajlar 30.4.2023 21:12:50
    MHP Lideri Bahçeli: Başkanlık sistemiyle kaosçular kaybetti Türkiye kazandı
    MHP Lideri Bahçeli: Başkanlık sistemiyle kaosçular kaybetti Türkiye kazandı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İstanbul'dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı. TCG Anadolu, İzmir'e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun dron ile çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, İzmir Limanı'nı ziyaret ediyor."

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aldatmak 29. bölüm fragmanı
    Aldatmak 29. bölüm fragmanı
    TCG Anadolu, İzmir’de ziyarete açıldı! Metrelerce kuyruk oluştu
    TCG Anadolu, İzmir'de ziyarete açıldı! Metrelerce kuyruk oluştu
    Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı
    Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı
    Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı
    TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı’na geldi
    TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi
    Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı
    Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı