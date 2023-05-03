Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: TCG Anadolu gemimiz, İzmir Limanı'nı ziyaret ediyor

İstanbul'dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı. TCG Anadolu, İzmir'e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun dron ile çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, İzmir Limanı'nı ziyaret ediyor."