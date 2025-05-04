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Özgür Özel'e cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Başka açıdan çekilen bir görüntüde ise, yumruklu saldırıda bulunan kişiyi çevredekiler etkisiz hale getiriyor Dışarıda bekleyen vatandaşlar ise şüpheliye tekme atıyor. Bu sırada görüntülerde Özgür Özel'in "Birşey yok" dedği anlar da görülüyor.

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