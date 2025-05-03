Polis ‘dur’ dedi, otobüs devam etti: CHP şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi:
ABONE OL
Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otobüsü polislerin üzerine süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) otobüsünün şoförü G.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan G.G., ifadesinde, “Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzundu. Ayrıca milletvekilleri ve parti yöneticileri programa geç kalındığı için yola devam etmemi söyledi” dedi.