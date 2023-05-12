Savunmada bir gurur günü daha: Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı! Dünyada bir ilk oldu

Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'IN ilk atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, dünyada ilk defa bir silahlı insansız hava aracından (SİHA) seyir füzesi atıldığının altını çizerek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından, ÇAKIR seyir füzesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Dünyada ilk defa bir SİHA'dan (silahlı insansız hava aracı) seyir füzesi atıldığı vurgusunda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR seyir füzesinin tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olan motorla ateşlendiğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu kaydetti.



Atış denemesinin videosunu da paylaşan İsmail Demir, tweetini "Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." ifadesiyle tamamladı.





ÇAKIR'IN ÖZELLİKLERİ

150+ kilometre menzile sahip ÇAKIR Füzesi, 275 kilogramlık ağırlığıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında bir 'Yüksek Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik' harp başlığına sahip olan ÇAKIR Füzesi, zırhlı veya zırhsız bütün hedeflere karşı etili olabiliyor.



Kara, deniz veyahut helikopter gibi düşük irtifalarda görev yapan hava platformlarından kullanılması durumunda menzil dezavantajının giderilmesi amacıyla ÇAKIR Füzesi, katı yakıtlı bir fırlatma motoru (booster) ile teçhiz edilebiliyor. Bu durumda füzenin ağırlığı, 330 kilograma çıkıyor.

Super Sea-Skimming özelliği sayesinde satha oldukça yakın uçuş gerçekleştirebilecek ÇAKIR Füzesi, düşman unsurları tarafından da oldukça zor tespit edilecek.