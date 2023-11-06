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    Yeniasır TV Gündem Soma'da korkutan hastane yangını! Ekipler hızlı müdahale etti

    Soma'da korkutan hastane yangını! Ekipler hızlı müdahale etti

    Giriş Tarihi: 06.11.2023, 12:15

    Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın, hızla kontrol altına alındı. Yangın sırasında hastalar tahliye edildi.

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    Manisa'nın Soma ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ayakta tedavi gören hastalar tahliye edildi.

    Soma Devlet Hastanesi'nde saat 11.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte ayakta tedavi gören hastalar tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerine yanan panoya müdahale ederek, yangını söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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