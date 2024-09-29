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‘Sporcularımız tarih yazacak’

Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan, Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettiklerini ifade ederek, “Sporcularımız burada göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar” dedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Merkezimiz 10 bin kişilik ana salon, bin kişilik antrenman salonu ve diğer salonları ile göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol müzesi ile ge gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Burası İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu. " dedi.
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