‘TCG Anadolu’ 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'TCG Anadolu' İzmir'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'TCG Anadolu' saat 16.30 sıralarında 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsüne ulaştı.'TCG Anadolu', Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanı ve 334 metre kule yüksekliğiyle, 'Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti.'TCG Anadolu' 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kule bağlantıları ve bağlantı unsurlar ve 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını da yerleştirilen Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisi figürleriyle birlikte büyük bir görsel şölen oluşturdu. 'TCG Anadolu'ya Çanakkale Boğazından geçişi sırasında havadan ve denizden Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar eşlik etti.