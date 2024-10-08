Timur Cihantimur'un kazadan sonraki ses kayıtları ortaya çıktı! |VİDEO

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

"ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM, BİRİNE VURDUM"



Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor. Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemesinin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

Mahkemeye 18 Haziran'da ayrı saatlerde çıkarılan anne ile oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Cihantimur'un avukatları, "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan ikinci duruşmada hakim bunu reddetmişti.