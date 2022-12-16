Türk savaş uçakları Ege'de gökyüzünü süsledi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevlerini icra etti.

O anları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" bilgisini verdi.