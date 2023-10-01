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    Yeniasır TV Gündem Yeni yasama dönemi başladı! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar

    Yeni yasama dönemi başladı! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.10.2023, 15:13

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurulu’na hitap etti. Erdoğan, "15 Temmuz'da darbecilerin silahlarına meydan okuyan millet, demokrasi mücadelesini sivil anayasayla taçlandırmayı hak ediyor. Bu özlemi geciktirmeyelim." dedi. Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır." dedi.

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