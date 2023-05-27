Yollar dereye döndü! Sağanak yağış ve dolu sonrası ev ve ahırlara su bastı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/yollar-dereye-dondu-saganak-yagis-ve-dolu-sonrasi-ev-ve-ahirlara-su-basti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Yolların dereye döndüğü olayda birçok ev ve ahırı su basarken, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı.