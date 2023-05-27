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    Yeniasır TV Gündem Yollar dereye döndü! Sağanak yağış ve dolu sonrası ev ve ahırlara su bastı

    Yollar dereye döndü! Sağanak yağış ve dolu sonrası ev ve ahırlara su bastı

    Giriş Tarihi: 27.05.2023, 12:51

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Yolların dereye döndüğü olayda birçok ev ve ahırı su basarken, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı.

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    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sel baskınlarının yaşandığı köyde tarım arazileri sular altında kalırken, köyde dolu yağışı sonrası ise çevre beyaza büründü.

    Sel baskınlarının yaşandığı ev ve ahırlarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ahırlarda mahsur kalan birçok hayvan ise köylüler tarafından kurtarıldı. Yolların göle döndüğü yağışta dereye akan sel suları yağışın şiddetini gözler önüne serdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı köyde, ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

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