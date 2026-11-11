Başkan Erdoğan COP31'den dünyaya seslendi

6 kıtadan 95 ülke ve 102 lider, dünyanın geleceği için Antalya’da buluştu. Başkan Recep Tayip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu. Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur diyen Başkan Erdoğan, 'İklim değişikliği ile mücadelede mesuliyetlerimizi layıkıyla yerine getiriyor, sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz.' dedi. Gazze'de sadece soykırım değil çevre kıyımı yaşandı diyen Başkan Erdoğan, 'Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, bakın çok açık konuşuyorum; zayıflıktır, acizliktir hepsinden öte vicdansızlıktır. İnsani yardımların geçişine izin verilmeli. Bu zulüm, bu tecrit politikası son bulmalı, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir. Gelin Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim, adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım.' dedi.