yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan COP31'den dünyaya seslendi

Başkan Erdoğan COP31'den dünyaya seslendi

6 kıtadan 95 ülke ve 102 lider, dünyanın geleceği için Antalya’da buluştu. Başkan Recep Tayip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu. Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur diyen Başkan Erdoğan, 'İklim değişikliği ile mücadelede mesuliyetlerimizi layıkıyla yerine getiriyor, sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz.' dedi. Gazze'de sadece soykırım değil çevre kıyımı yaşandı diyen Başkan Erdoğan, 'Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, bakın çok açık konuşuyorum; zayıflıktır, acizliktir hepsinden öte vicdansızlıktır. İnsani yardımların geçişine izin verilmeli. Bu zulüm, bu tecrit politikası son bulmalı, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir. Gelin Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim, adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım.' dedi.

COP31’de renkli anlar! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti
COP31'de renkli anlar! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti 11 Kasım 2026 15:32
COP31’de mehteran coşkusu! Yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi
COP31'de mehteran coşkusu! Yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi 11 Kasım 2026 13:15
Antalya’da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek
Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek 11 Kasım 2026 13:12
Başkan Erdoğan: Atatürk’ü rahmetle yad ediyoruz
Başkan Erdoğan: Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz 10 Kasım 2026 12:19
Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de 10 Kasım 2026 09:29
Başkan Erdoğan’dan kaymakamlara mesaj: Kayırmacılığa yer yok!
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara mesaj: Kayırmacılığa yer yok! 09 Kasım 2026 15:11
Bakan Kurum’dan COP31 Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 09 Kasım 2026 12:26
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı 08 Kasım 2026 15:30
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! Aliyev havalimanında karşıladı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı 08 Kasım 2026 12:55
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul 04 Kasım 2026 12:49
Başkan Erdoğan’dan Güney Kore’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'de önemli açıklamalar 03 Kasım 2026 12:27
Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar 03 Kasım 2026 11:27
Başkan Erdoğan Güney Kore’de resmî törenle karşılanıyor
Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmî törenle karşılanıyor 03 Kasım 2026 11:15
EN YENİ VİDEOLAR
COP31’de renkli anlar! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti
COP31'de renkli anlar! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti
COP31’de mehteran coşkusu! Yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi
COP31'de mehteran coşkusu! Yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi
Antalya’da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek
Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek
Başkan Erdoğan: Atatürk’ü rahmetle yad ediyoruz
Başkan Erdoğan: Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz
Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Başkan Erdoğan’dan kaymakamlara mesaj: Kayırmacılığa yer yok!
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara mesaj: Kayırmacılığa yer yok!