Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan COP31'den dünyaya seslendi

Başkan Erdoğan COP31'den dünyaya seslendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-cop31den-dunyaya-seslendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>