yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam

Alçak Yunan Bodrum'da Türk balıkçı teknesini taciz edince böyle püskürtüldü

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında avlanan bir balıkçı teknesine karşı Yunan unsurları havaya ateş açarak taciz etti. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Metin Arolat’ın hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
İşte otomobilin alt geçide düşme anı
İşte otomobilin alt geçide düşme anı
Düğün için geldiği Denizli’de geçirdiği trafik kazasında ölen astsubayın son görüntüler ortaya çıktı
Düğün için geldiği Denizli'de geçirdiği trafik kazasında ölen astsubayın son görüntüler ortaya çıktı
Savaşa gider gibi gelin almaya gittiler... Polisin müdahalesiyle bitti
Savaşa gider gibi gelin almaya gittiler... Polisin müdahalesiyle bitti
İzmir’de korkunç olay! Tabancayla oynarken ağabeyini öldürdü
İzmir'de korkunç olay! Tabancayla oynarken ağabeyini öldürdü
İzmir Foça’da bir martı denizde yüzen adamın göbeğine kondu! Sosyal medya bu anları konuştu
İzmir Foça'da bir martı denizde yüzen adamın göbeğine kondu! Sosyal medya bu anları konuştu
Kütahya’da ’inmeyen helikopter’ paniği! İşin aslı bakın ne çıktı
Kütahya'da 'inmeyen helikopter' paniği! İşin aslı bakın ne çıktı
İzmir’e giden Harput FK’nın otobüsü alev alev yandı
İzmir'e giden Harput FK'nın otobüsü alev alev yandı
Manisa’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı
Manisa'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı
Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu
Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu
18 yıl önce kaybolmuştu! Sır olay Müge Anlı’da çözüldü
18 yıl önce kaybolmuştu! Sır olay Müge Anlı'da çözüldü
Sokak köpeği kendisini seven çocuğu başından ve kulağından ısırdı
Sokak köpeği kendisini seven çocuğu başından ve kulağından ısırdı
Muğla’da nefes kesen operasyon! Göçmenleri öyle bir yere saklamışlar ki...
Muğla'da nefes kesen operasyon! Göçmenleri öyle bir yere saklamışlar ki...
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 16.35'te Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar açıklarında avlanan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiği kaydedildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

EN YENİ VİDEOLAR
Metin Arolat’ın hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
İşte otomobilin alt geçide düşme anı
İşte otomobilin alt geçide düşme anı
Düğün için geldiği Denizli’de geçirdiği trafik kazasında ölen astsubayın son görüntüler ortaya çıktı
Düğün için geldiği Denizli'de geçirdiği trafik kazasında ölen astsubayın son görüntüler ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: İsrail, bölge barışını tehdit ediyor
Başkan Erdoğan: İsrail, bölge barışını tehdit ediyor
Bir Gece Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Savaşa gider gibi gelin almaya gittiler... Polisin müdahalesiyle bitti
Savaşa gider gibi gelin almaya gittiler... Polisin müdahalesiyle bitti