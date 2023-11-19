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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar

    Aydın'da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar

    Giriş Tarihi: 19.11.2023, 15:46

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle yaşanan tek taraflı trafik kazası sonrası bir anda kavga çıktı. Sürücünün yakınları olduğu iddia edilen bir grup ile sürücü bir anda birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ç. yönetimindeki 09 UT 959 plakalı otomobil, toprak kavşağı istikametinden Söke'ye doğru ilerlediği esnada sürücüsünün yağmurdan kaynaklı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka tekerleği yerinden fırladı ve ön camı yerinden çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAZA SONRASI KAVGA ÇIKTI
    Yaşanan kaza sonrası sürücünün yakınları olduğu iddia edilen bir grup da olay yerine geldi. Kazada soka giren sürücü A.R.Ç.'yi sakinleştirmeye çalışan yakınları ile A.R.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, taraflar vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan ilginç kavga, o esnada olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınırken, görüntülerde tarafların birbirlerine saldırmaları ve vatandaşların da kavga eden grubu ayırmaya çalışmaları yer aldı.

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