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    Yeniasır TV Yaşam Aydınlı suç şebekesine darbe! Bir bir yakalandılar! -video

    Aydınlı suç şebekesine darbe! Bir bir yakalandılar! -video

    Giriş Tarihi: 05.12.2022, 15:14

    Aydın'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Suç şebekesine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.

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    Aydın'da organize suç örgütüne yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt faaliyetleri çerçevesinde Birden Fazla Kişiyle Silahlı Yağma, 6136 SKM, İşyeri Kurşunlama ve Tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile A.E., A.E., O.E., O.E., C.B. S.S., A.E. ve A.S. isimli şahıslar yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 110 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 Euro ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.

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