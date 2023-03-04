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    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de bıçaklı sopalı kavga! Dehşet anları kamerada | Video

    Balıkesir'de bıçaklı sopalı kavga! Dehşet anları kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 04.03.2023, 16:20

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde yolda karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Edinilen bilgiye göre, olay Camivasat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tevfik S.(42) aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Eren B.(20) ile yolda karşılaşınca tartışmaya başladılar.

    İş yerine kadar taşan sopalı tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tevfik S. sırt bölgesinden bıçakla yaralanırken hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli kişi olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

    Olay güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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