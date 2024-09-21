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Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu

Bodrum'da ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir zincir marketin içine tonlarca su girdi. Markette çalışan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Patlamayla birlikte yolda dev çukur oluştu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. İçeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'nde meydana geldi. Ana isale hattında meydana gelen patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. O sırada market çalışanı 2 kişi vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde çalışanların marketten çıkarılmaları yer aldı. Patlamayla birlikte yolda dev çukur oluşurken, bölgeye gelen MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Zincir markette büyük çapta hasar meydana geldi; bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

Market çalışanı Zeynep Gökengin, "Su bir anda gelmeye başladı. Ondan sonra biz panik olduk, çıkamadık. Çevre sakinleri tarafından kurtarıldık" dedi.

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