Dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Kütahya'da kameralar kayıttaydı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarınca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kazalarda 3 kişi yaralanırken, MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.