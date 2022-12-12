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    Yeniasır TV Yaşam Dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Kütahya'da kameralar kayıttaydı

    Dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Kütahya'da kameralar kayıttaydı

    Giriş Tarihi: 12.12.2022, 15:32

    Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

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    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarınca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kazalarda 3 kişi yaralanırken, MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

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