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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

    İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

    Giriş Tarihi: 01.07.2023, 12:02

    İzmir'in Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüsü ortaya çıktı.

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    Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir yönünden Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen Y.K. yönetimindeki hafif ticari araç yandan çarptı. Özcan Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.'nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Özer ve Mustafa Kemal Karaca da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 21 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

    OTOMOBİLE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
    Kazada otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra, yakalanıp gözaltına alındı. Y.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Öte yandan kaza anı, bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

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