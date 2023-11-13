İzmir'de faciadan dönüldü! Virajı alamayan tır devrildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, virajı alamayan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen konteyner yüklü tır, dönüş yaptığı esnada virajı alamayarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, hafif yaralı durumdaki sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, meydana gelen kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.