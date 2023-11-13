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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de faciadan dönüldü! Virajı alamayan tır devrildi

    İzmir'de faciadan dönüldü! Virajı alamayan tır devrildi

    Giriş Tarihi: 13.11.2023, 15:35

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde konteyner yüklü tır virajı alamayıp devrildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, virajı alamayan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.
    Olay, sabah saatlerinde Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen konteyner yüklü tır, dönüş yaptığı esnada virajı alamayarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, hafif yaralı durumdaki sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan, meydana gelen kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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