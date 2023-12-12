  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de hareketli anlar! Kayalıklardan düşen gencin kurtarılma anları kamerada | Video

    İzmir'de hareketli anlar! Kayalıklardan düşen gencin kurtarılma anları kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 12.12.2023, 09:06

    İzmir'in Menderes ilçesinde yürüyüş için ormanlık alana giden bir kişi çıktığı dağdan düşüp yaralandı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

    İzmir’de sabah saatlerinde korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu | Video
    İzmir'de sabah saatlerinde korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu | Video
    İzmir’de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
    İzmir'de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
    İzmir’de belediye otobüsünde kavga! Bıçaklama anı böyle görüntülendi
    İzmir'de belediye otobüsünde kavga! Bıçaklama anı böyle görüntülendi
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    Ege’de hortum paniği! O anlar kamerada
    Ege'de hortum paniği! O anlar kamerada
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir’de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir'de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir’deki ilginç olay kamerada
    Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir'deki ilginç olay kamerada
    Torununu korumak isterken öldürüldü! İzmir’deki korkunç olayda istenen ceza belli oldu
    Torununu korumak isterken öldürüldü! İzmir'deki korkunç olayda istenen ceza belli oldu
    İzmir açıklarında hortum
    İzmir açıklarında hortum
    Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir’deki o anlar kamerada
    Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir'deki o anlar kamerada
    Muğla’da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
    Muğla'da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı 29.11.2023 10:21:39
    Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    İzmir’de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan uyarı
    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Menderes ilçesinde, yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklardan düşüp yaralanarak mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre, dün Gümüldür Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana yürüyüş için giden Mehmet Güler'e (30) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama ve kurtarma çalışmasına başlayan AFAD, Jandarma, ANDA, AKUT ve MENDAK Arama ve Kurtarma ekipleri, Güler'in kayalıklardan düşerek mahsur kaldığını belirledi.

    HELİKOPTERLE BÖYLE KURTARILDI
    Yapılan kontrollerde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Güler'in bulunduğu yerden alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter bölgeye sevk edildi. AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sedyeye bağlanan yaralı Güler, ekiplerce bulunduğu yerden helikoptere alındı. Güler'in kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Adnan Menderes Havalimanı'na götürülen Güler, burada hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan, hakem Meler’e geçmiş olsun telefonu
    Başkan Erdoğan'dan, hakem Meler'e "geçmiş olsun" telefonu
    İzmir’de sabah saatlerinde korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu | Video
    İzmir'de sabah saatlerinde korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu | Video
    İzmir’de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
    İzmir'de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
    Başkan Erdoğan 369 tesisin toplu açılışında konuştu: Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
    Başkan Erdoğan 369 tesisin toplu açılışında konuştu: Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
    Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm fragmanı
    Altın Kafes 3. bölüm fragmanı
    Altın Kafes 3. bölüm fragmanı