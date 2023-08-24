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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı | Video

    İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı | Video

    Giriş Tarihi: 24.08.2023, 15:26

    İzmir'in Buca ilçesinde akşam saatlerinde 21 yaşındaki genç kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzenini tabancayla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kuzen katili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak'ta 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Doğucan Yılmaz'ın (23) yolcu konumunda bulunduğu kamyonet sokağa girdiği esnada, Adar Demir (21), açık olan camdan kuzenine tabanca ile kurşun yağdırdı. Mermilerin hedefi olan Yılmaz ağır yaralanırken, şüpheli Demir suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, yakınları tarafından kamyonetle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli Adar Demir yakalanarak gözaltına alındı.

    KORKUNÇ CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Yaşanan kuzen cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokak içinde ilerleyen kamyoneti görünce elindeki tabanca ile hızlıca aracın yanına giden şüpheli Demir'in, açık olan pencereden yolcu konumundaki kuzeni Doğucan Yılmaz'a tabancayla defalarca ateş ettiği, araç içerisinde de Demir'e tabancayla ateş edilerek karşılık verildiği ve zanlının olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor. Ayrıca, silah sesini duyan çevredeki insanların panik anları da görüntülere yansıdı.

    KUZEN KATİLİNDEN ŞOKE EDEN İFADE
    Şüpheli Adar Demir'in savcılık ifadesinde, "1.5 ay önce bana küfür etmişti. Tehdit ediyordu. Olay günü yolda denk geldik. Ben de aramızdaki bu husumetten dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

    Demir, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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