İzmir'de tarihi evlere bakanlık sahip çıktı | Video

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İzmir'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır yapmadığı çalışmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptı. İzmir'in en eski yerleşimlerinden olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Basmane ve İkiçeşmelik semtlerinde bakanlık tarafından sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında tescilli ve tescilsiz olmak üzere 42 adet bina onarılarak cepheleri yenilendi. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ile değerlendirdi.