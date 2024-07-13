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İzmir'deki facia 'geliyorum' demiş! 9 Ocak'taki görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayın ardından yapılan incelemelerde, olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta duman çıktığına dair güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevre esnafının bu durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

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Son dakika İzmir haberleri... İ İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili incelemeler sürerken, olay yerindeki mazgaldan geçen 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği öğrenildi.

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 OCAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili incelemeler sürerken, olay yerindeki mazgaldan geçen 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği öğrenildi.

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Yapılacak çalışmayla yer altındaki kabloların 50 santimetre daha aşağıya alınacağı bildirdi. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verileceği ve yolun da tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren amatör müzisyen İnanç Öktemay için ikindi vakti Buca Yeniyol Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Nevin Öktemay'ın güçlükle ayakta durabildi. kılınan namazın ardından Öktemay'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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