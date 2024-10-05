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Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi

Şırnak'ta PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin Denizli'de yaşayan 12 yaşındaki oğlu Sarper'e jandarma ekipleri doğum günü sürprizi düzenledi. Pasta kesilen ve hediyeler dağıtılan doğum günü sonrası Sarper, jandarma aracıyla gezdirildi.

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Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 23 Mayıs 2016'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin 12 yaşına giren oğlu Sarper'in doğum gününü kutlamak için Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'na gitti.

Burada öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla Sarper için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi, pasta kesildi.

Sarper Beki ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik sonrası Beki, jandarma aracıyla gezdirildi.

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