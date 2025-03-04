yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Kocasını damadına öldürttü! İzmir'deki korkunç anlar kamerada

Kocasını damadına öldürttü! İzmir'deki korkunç anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde eşiyle geçimsizlik yaşadığını iddia eden A.B., eşini kızının nişanlısına öldürttü. Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı.

İzmir’de bir garip olay! Motokuryeleri sevmediği için yumruk attı
İzmir'de bir garip olay! Motokuryeleri sevmediği için yumruk attı 4.03.2025 13:11:03
Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada
Manisa'da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada 4.03.2025 12:08:49
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar birbirine girdi
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar birbirine girdi 4.03.2025 09:29:00
Çanakkale’de tur otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı
Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı 3.03.2025 10:41:22
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı 2.03.2025 13:56:53
İzmir’de yürekleri ağza getiren o kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir'de yürekleri ağza getiren o kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 1.03.2025 19:20:16
İzmir’de ters yöne giren araç tehlike saçtı
İzmir'de ters yöne giren araç tehlike saçtı 1.03.2025 16:37:05
Dans edip trafiğe tehlikeye attı, serbest kaldı
Dans edip trafiğe tehlikeye attı, serbest kaldı 1.03.2025 12:41:30
Sahte kalaşnikofla girdiği akaryakıt istasyonunu soydu
Sahte kalaşnikofla girdiği akaryakıt istasyonunu soydu 1.03.2025 10:44:33
4 yaşındaki Nazlı nerede? Ekipler her yerde onu arıyor
4 yaşındaki Nazlı nerede? Ekipler her yerde onu arıyor 1.03.2025 10:31:46
Görüntüler Bodrum’dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı
Görüntüler Bodrum'dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı 24.02.2025 16:40:44
2 kişi hayatını kaybetti! İzmir’deki kaza anları kamerada
2 kişi hayatını kaybetti! İzmir'deki kaza anları kamerada 23.02.2025 16:06:03
Emniyet şeridinde duran araçlara çarptı! İzmir’deki feci kaza kamerada
Emniyet şeridinde duran araçlara çarptı! İzmir'deki feci kaza kamerada 23.02.2025 09:42:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Süleyman Budak (41), silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Süleyman Budak'ı, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, Budak'ın eşi A.B.'nin de azmettirici olduğu ortaya çıktı.

Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN YENİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
İzmir’de bir garip olay! Motokuryeleri sevmediği için yumruk attı
İzmir'de bir garip olay! Motokuryeleri sevmediği için yumruk attı
Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada
Manisa'da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar birbirine girdi
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar birbirine girdi
Başkan Erdoğan’dan iftar programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı