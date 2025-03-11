yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam SON DAKİKA: Aydın'daki olayın görüntüleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Polise uçan tekme atmış...

SON DAKİKA: Aydın'daki olayın görüntüleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Polise uçan tekme atmış...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivali sırasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavgayı ayırmak isteyen trafik polisine uçan tekme atan bir kişi görülüyor.

İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı
İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı 11.03.2025 10:33:18
İzmir’de faciadan dönüldü! Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı
İzmir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı 10.03.2025 11:34:20
Kütahya’da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan TIR’ın dorsesi alev alev yandı
Kütahya'da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan TIR'ın dorsesi alev alev yandı 8.03.2025 08:38:21
Köpeklerden korkup çatıya çıkan geyik can verdi!
Köpeklerden korkup çatıya çıkan geyik can verdi! 5.03.2025 23:33:36
Otomobil markete daldı, ezilmekten son anda kurtuldu
Otomobil markete daldı, ezilmekten son anda kurtuldu 5.03.2025 10:57:15
İzmirli Herkül arabayı yerinden kaldırdı, deneyen vatandaş başarılı olamadı
İzmirli Herkül arabayı yerinden kaldırdı, deneyen vatandaş başarılı olamadı 4.03.2025 17:40:39
İzmir’de bıçaklı tüfekli kavga! Husumetli aileler birbirine girdi
İzmir'de bıçaklı tüfekli kavga! Husumetli aileler birbirine girdi 4.03.2025 15:49:00
Kocasını damadına öldürttü! İzmir’deki korkunç anlar kamerada
Kocasını damadına öldürttü! İzmir'deki korkunç anlar kamerada 4.03.2025 13:54:46
İzmir’de bir garip olay! Motokuryeleri sevmediği için yumruk attı
İzmir'de bir garip olay! Motokuryeleri sevmediği için yumruk attı 4.03.2025 13:11:03
Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada
Manisa'da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada 4.03.2025 12:08:49
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar birbirine girdi
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar birbirine girdi 4.03.2025 09:29:00
Çanakkale’de tur otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı
Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı 3.03.2025 10:41:22
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı 2.03.2025 13:56:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldırı ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar yapıldığını belirten Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında Aydın ili Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde geleneksel deve güreşi festivalinde Bozdoğan ilçesinde görevli bir polis memuruna yönelik 'kasten yaralama' eylemi sonrasında şüphelilerin serbest bırakıldığı, bir kısım sosyal medya platformlarında da polislerin vatandaşlara zor kullanma yetkisini aşacak şekilde müdahalede bulunduğu iddiaları nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Olayın 23 Şubat 2025 tarihinde Bozdoğan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu deve güreşi organizasyonunun bitimiyle birlikte bir grup vatandaş arasında kavga yaşandığı, vatandaşlar arasındaki kavgayı ayırmak amacıyla olaya müdahale eden kolluk görevlileri yaşanan arbede sırasında basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek şekilde yaralanmıştır. Olay esnasında bir polis memurunun kasten yaralanması görüntülerinin soruşturma aşamasında dosyaya sonradan delil olarak sunulması üzerine, kamera görüntüleri dikkate alınarak Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlaşılmıştır. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı
İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İzmir’de faciadan dönüldü! Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı
İzmir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’nin bütünlüğünü savunuyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Başkan Erdoğan: Terör belasını defedeceğiz
Başkan Erdoğan: Terör belasını defedeceğiz