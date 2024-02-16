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    Yeniasır TV Yaşam Yunan ekipler lastik botun motorunu söküp 13’ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti | Video

    Yunan ekipler lastik botun motorunu söküp 13’ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti | Video

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen ve aralarında çocukların da olduğu göçmenler Yunan ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülerek ölüme terk edildi. 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

    Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 13'ü çocuk 24 kaçak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
    Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

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