Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-turkiyenin-ekonomisine-guven-artiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.