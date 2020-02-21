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Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Giriş Tarihi: 21.02.2020, 22:28

Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı izle. Başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova 56. bölümüyle seyircisinden yine tam puan aldı. Dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 56. bölümünde Yılmaz, Müjgan'a Ercüment'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Olayların tekrardan gün yüzüne çıkmasını sağlayan Behice ise duydukları karşısında büyük şok geçirir! Yılmaz ile buluşan Züleyha'yı kayıt altına alan Müjgan ise kaseti Demir'e yollar. Büyük bir heyecanla bölüm sonunu getiren Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bölüm merak konusu olmuştu. 27 Şubat Perşembe günü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye bu hafta "Kaderle oynayamayız, kaderi Allah yazar!" sözü damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

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