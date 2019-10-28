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Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 28.10.2019, 11:48

Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen ve çok seyredilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta yine heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir. İşte Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı...

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