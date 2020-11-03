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    Depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif bebek ailesine kavuştu

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 13:21

    İzmir’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, 65 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, hastanede ailesiyle bir araya geldi.

    İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, hastanede ailesi ile kavuştu.

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ'de tedavisine devam edilen Elif Perinçek'i ziyaret ederek baba Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi. Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.

    Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

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