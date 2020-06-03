Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında Libya'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haftar bu savaşı kazanamaz diyen Çavuşoğlu, 'Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.