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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi

    Giriş Tarihi: 03.06.2020, 12:05

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında Libya'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haftar bu savaşı kazanamaz diyen Çavuşoğlu, "Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi" ifadelerini kullandı.

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