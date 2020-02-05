Ege için kritik deprem uyarısı

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Ege'de özellikle son zamanlarda Manisa'da yaşanan depremler sonrası vatandaşlar tedirgin durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege'de yaşanması muhtemel depremler ile ilgili uyarılarda bulundu.

Prof. Sözbilir'in açıklamasına göre İzmir'de 7 ve üzerinde büyüklüğünde deprem üretebilecek 17 fay hattı bulunuyor. İzmir'de Kiraz, Tire taraflarında küçük ölçekli faylar bulunurken daha batıya gidildiğinde Seferihisar, Gülbahçe taraflarında ise 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip faylar bulunuyor. İşte Prof. Sözbilir'in açıklamaları...