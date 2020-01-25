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Elazığ ve Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 11:15

Elazığ ve Malatya'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile yapılan havadan çekimlerde felaketin sebep olduğu yıkım daha net bir biçimde görülebiliyor. Deprem nedeniyle çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar drone ile havadan böyle görüntülendi.

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