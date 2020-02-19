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Elazığ'da yalan haber yapan FOX TV'yi depremzedeler bölgeden kovdu

Giriş Tarihi: 19.02.2020, 18:12

Amerikan sermayeli FOX TV'nin "Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım  gitmedi” yalan haberine İçişleri Bakanlığından sert tepki gelmişti. Bugün tekrardan bölgeye giden FOX TV'nin muhabirine bir tepki de halktan geldi. Vatandaşlar bölgede istemedikleri muhabiri kovdu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

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