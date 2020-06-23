  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Eyalet skandalı ile gündeme gelen Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' ile ne demek istiyor?

    Eyalet skandalı ile gündeme gelen Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' ile ne demek istiyor?

    Giriş Tarihi: 23.06.2020, 15:54

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri büyük tepki toplamıştı. Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında, İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan Soyer, eleştirilerin odağı oldu. Peki Tunç Soyer İzmir bayrağı ve parası ile ne demek istiyor? SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş ve Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Skandal 'eyalet' kararı ile tepki toplayan Tunç Soyer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak
    AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi!
    CHP'li Tunç Soyer'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir skandal daha! Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' istedi
    CHP'li Tunç Soyer'e İP'li Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: Sabrın da bir sınır var

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eyalet skandalı ile gündeme gelen Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' ile ne demek istiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris'te hortum! 11 saniye sürdü!
    Marmaris'te hortum! 11 saniye sürdü!
    Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi
    Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Meteoroloji 26 il için sarı kodlu uyarı yaptı!
    Meteoroloji 26 il için sarı kodlu uyarı yaptı!
    Bakan Berat Albayrak'tan önemli mesajlar
    Bakan Berat Albayrak'tan önemli mesajlar
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    Volkan Bozkır: Küresel çözümler üreteceğiz
    BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan "küresel çözümler üreteceğiz" mesajı
    Millet İttifakında İzmir çatlağı!
    Millet İttifakında İzmir çatlağı! İzmir'de sular durulmuyor
    Hürkuş uçağının düşme anı amatör kameralara yansıdı!
    Ankara'da Hürkuş uçağının düşme anı kameralara yansıdı!
    Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü
    Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü
    FETÖ'nün 7 Şubat 2012 MİT kumpasına dair detaylar!
    FETÖ'nün 7 Şubat 2012 MİT kumpasına dair detaylar!