Eyalet skandalı ile gündeme gelen Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' ile ne demek istiyor?

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri büyük tepki toplamıştı. Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında, İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan Soyer, eleştirilerin odağı oldu. Peki Tunç Soyer İzmir bayrağı ve parası ile ne demek istiyor? SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş ve Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.