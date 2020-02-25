Amerikan sermayeli FOX TV, manipülasyonlarına devam ediyor. Amerikan sermayesinin gözde ismi Fatih Portakal yalanlarına bir yenisini ekledi. FOX TV'de yer alan "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberi SGK tarafından yalanlandı. Yalanlanmasına rağmen FOX TV ve Fatih Portakal yalanlarına böyle sahip çıktılar.
FOX TV ve Fatih Portakal'dan bir skandal daha! SGK yalanını savundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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