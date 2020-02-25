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FOX TV ve Fatih Portakal'dan bir skandal daha! SGK yalanını savundu

Giriş Tarihi: 25.02.2020, 23:48

Amerikan sermayeli FOX TV, manipülasyonlarına devam ediyor. Amerikan sermayesinin gözde ismi Fatih Portakal yalanlarına bir yenisini ekledi. FOX TV'de yer alan "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberi SGK tarafından yalanlandı. Yalanlanmasına rağmen FOX TV ve Fatih Portakal yalanlarına böyle sahip çıktılar.

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