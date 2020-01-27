 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Fox TV'den skandal sansür! Sahiplerine laf ettirmediler sosyal medyada tepki yağdı

Fox TV'den skandal sansür! Sahiplerine laf ettirmediler sosyal medyada tepki yağdı

Giriş Tarihi: 27.01.2020, 17:06

Bazı Türkiye karşıtı odakların medya tetikçiliğini üstlenerek genelde Fox Ana Haber'i sunan Fatih Portakal üzerinden algı operasyonu yürüten Amerikan sermayeli Fox tv, skandal bir sansürle yine gündemde. Kanalda yayınlanan Savaşçı dizisindeki bir sahnede dizi karakterlerinden ‘Kopuz Albay’ın bir teröristin dövdüğü sırada ‘Amerikalılara yardım eden bir teröristi dövüyor’ sözlerindeki ‘Amerikalılar’ ifadesi sansürlendi. Amerikan sermayeli televizyon FOX TV, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu, bu skandal sansür 'sahiplerine laf ettirmiyorlar' şeklinde yorumlandı.

Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal Türkiye'nin milli çıkarları hedef alarak, Libya'ya giden Türk askerine işgalci Türkiye'yi ise emperyalistlikle suçlamıştı. ABD merkezli Fox'un çalışanı Portakal, ABD'nin desteklediği Hafter'in hayalini suya düşürecek olan tarihi Libya anlaşmasıyla ilgili Türkiye'ye cephe almıştı. Türkiye'ye alçakça iftiralar atan Portakal'ın tarihi sömürgecilik ile dolu olan ABD'ye karşı ise tek cümle kullanmamıştı.

Denizli'de Fatih Portakal isyanı! CHP'li belediyeye tepki yağıyor...
Libya Tezkeresi Fatih Portakal'ı da rahatsız etti!
Fatih Portakal'dan skandal Libya tezkeresi yorumu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fox TV'den skandal sansür! Sahiplerine laf ettirmediler sosyal medyada tepki yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Kobe Bryant nerede öldü? Helikopter nasıl düştü?
Kobe Bryant nerede öldü? Helikopter nasıl düştü?
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Al kupayı git yazıklar olsun
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun"
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Serdar Akinan'dan Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar