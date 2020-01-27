Fox TV'den skandal sansür! Sahiplerine laf ettirmediler sosyal medyada tepki yağdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fox-tvden-skandal-sansur-sahiplerine-laf-ettirmediler-sosyal-medyada-tepki-yagdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bazı Türkiye karşıtı odakların medya tetikçiliğini üstlenerek genelde Fox Ana Haber'i sunan Fatih Portakal üzerinden algı operasyonu yürüten Amerikan sermayeli Fox tv, skandal bir sansürle yine gündemde. Kanalda yayınlanan Savaşçı dizisindeki bir sahnede dizi karakterlerinden ‘Kopuz Albay’ın bir teröristin dövdüğü sırada ‘Amerikalılara yardım eden bir teröristi dövüyor’ sözlerindeki ‘Amerikalılar’ ifadesi sansürlendi. Amerikan sermayeli televizyon FOX TV, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu, bu skandal sansür 'sahiplerine laf ettirmiyorlar' şeklinde yorumlandı.

Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal Türkiye'nin milli çıkarları hedef alarak, Libya'ya giden Türk askerine işgalci Türkiye'yi ise emperyalistlikle suçlamıştı. ABD merkezli Fox'un çalışanı Portakal, ABD'nin desteklediği Hafter'in hayalini suya düşürecek olan tarihi Libya anlaşmasıyla ilgili Türkiye'ye cephe almıştı. Türkiye'ye alçakça iftiralar atan Portakal'ın tarihi sömürgecilik ile dolu olan ABD'ye karşı ise tek cümle kullanmamıştı.