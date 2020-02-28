İdlib'de Rusya destekli rejim güçleri havadan saldırdı. 33 askerimiz şehit olurken, 36 Mehmetçik de yaralandı. Yaralanan askerlerimiz helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesine getirildi. İşte yaralı askerlerin hastaneye getiriliş görüntüleri ve Hatay halkının askerlere kan vermek için hastaneye akın ettiği anların görüntüsü...
Hain saldırıda yaralanan askerlerimiz helikopterle Hatay'a getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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