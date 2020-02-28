İdlib'deki saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

Son dakika haberine göre, Esad rejiminin İdlib'deki saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Esed rejimine her türlü katliam için yeşil ışık yakan Moskova yönetimi, 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından pes dedirten bir açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'nin kendilerine bölgede asker olup olmadığı konusunda bir bilgi vermediğini iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı."

PİŞKİN TEKLİF

Açıklamanın devamında "Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.ü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek

Son dakika: Başkan Erdoğan kurmayları topladı! Külliye'de kritik İdlib zirvesi

Son dakika: TSK'dan Esad rejimine darbe!

Son dakika: İdlib'den acı haber: 33 askerimiz şehit oldu