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'deki saldırıyla ilgili 'dan ilk açıklama

İdlib'deki saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

28.02.2020, 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,09:29

Son dakika haberine göre, Esad rejiminin 'deki saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Esed rejimine her türlü katliam için yeşil ışık yakan Moskova yönetimi, 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından pes dedirten bir açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'nin kendilerine bölgede asker olup olmadığı konusunda bir bilgi vermediğini iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı."

PİŞKİN TEKLİF
Açıklamanın devamında "Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.ü

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