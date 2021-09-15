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    Yeniasır TV Gündem Harmandalı mahallesi halen diken üstünde! İzmir'de facia göz göre göre geliyor!

    Harmandalı mahallesi halen diken üstünde! İzmir'de facia göz göre göre geliyor!

    Giriş Tarihi: 15.09.2021, 12:00

    İzmir Harmandalı çöplüğünden sızan çöp suları Kösedere mevkisinde toprak kaymasına neden oldu, elektrik direkleri çatlaklar nedeniyle yıkıldı. Bölge halkı kış aylarının yaklaştığını, yağışlarla birlikte heyelanın artacağını belirterek, önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar da, "Bu mahalledekileri unuttular" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkisini dile getirdi.

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