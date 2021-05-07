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    İzmir Çeşme'de çevre katliamı!

    Giriş Tarihi: 07.05.2021, 16:37

    Ormanlarımız göz göre göre katlediliyor. Bu kez çevre faciasının adresi tatil cenneti Çeşme oldu. Görüntüler yürek sızlatan cinsten. Çeşme’de kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alana moloz ve inşaat artıkları atıldı. Orman yangınına da davetiye çıkaran atıklar yetkililer tarafından görmezden geliniyor. Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konularında geride kaldığını belirtiyor. Çevre katliamını Ekinoks Çevre Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, A Haber Muhabiri Gamze Elçi'ye değerlendirdi.

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