İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nde skandal! T.C. ve Türk Bayrağı hazımsızlığı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-chpli-karaburun-belediyesinde-skandal-tc-ve-turk-bayragi-hazimsizligi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nde yeni personel kartları hazırlandı. Eski kartlarda olan “T.C.” ve "Türk bayrağı" simgesi, yeni kartlara konmadı. Yaşanan Türk bayrağı hazımsızlığı büyük tepki çekti. Personel kartlarından Türk Bayrağı ve T.C. ibaresini kaldıran Karaburun’un CHP’li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Erdoğan’ın “Yok öyle bir şey” dediği kartlara Yeni Asır ulaştı. Yeni Asır gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, detayları a haber ekranlarında anlattı.

İlkay Başkan bu kart ne