İlkay Başkan bu kart ne

Personel kartlarından Türk Bayrağı ve T.C. ibaresini kaldıran Karaburun’un CHP’li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Erdoğan’ın “Yok öyle bir şey” dediği kartlara Yeni Asır ulaştı

Teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Karaburun Belediyesi ev sahipliğindeki bir organizasyonda "Her yer Amed, her yer direniş" sloganları eşliğinde konuşma yaptırılması hafızalardaki tazeliğini korurken ilçeden gelen ikinci haber şok etkisi yarattı. Söz konusu toplantıda Mızraklı ile birlikte konuşma yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk Bayrağı ve T.C. ibaresini kaldırdığı ortaya çıktı. Yeni Asır'ın görüştüğü Başkan Erdoğan'ın "Ben hiç kart bastırmadım" savunmasına rağmen dağıtılan yeni kartlarda kendi imzası olduğu anlaşıldı. Kartlardan Türk Bayrağı ve T.C.'nin kaldırılması, akıllara "Bu CHP'nin seçimlerde ittifak kurduğu HDP'ye şirin gözükmek amacıyla yaptığı bir uygulama mı?" şeklinde soruları getirdi.



YALANLAMAYA ÇALIŞTI



Belediye Başkanı Erdoğan, haberin yayınlandığı geçtiğimiz Pazar günü çıkıp tek bir açıklama yapamadı. Ancak dün elinde Türk Bayrakları olan fotoğraflarıyla bir açıklama yayınladı ve "İddialar tamamıyla yalan" dedi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Karaburun'da bir ilköğretim okulu müdürünün sosyal medyadan yaptığı ve her kesimden tepki alan paylaşımıyla ilgili yaptığı suç duyurusu nedeniyle kendisinin hedef alındığını iddia ederek, olayı çarpıtıp bambaşka bir yere çekmeye çalıştı. Sayın Belediye Başkanına buradan seslenmek istiyorum... Dün sizin açıklamanızın ardından bir belediye çalışanıyla buluştum. Haber kaynağımın ismini gazetecilik etiği gereği gizli tutuyorum. Bu kişi, belediyenin kendilerine dağıttığı Türk Bayrağı ve T.C. ibaresi olmayan kartı gösterdi, inceledim. Bu kişi geçtiğimiz aylarda belediye yetkililerinin kendilerine bu kartlar için Başkan'ın imzasının bulunduğu stickerların imza karşılığı dağıtıldığını ve kendilerinden bu stickerları eski Başkan Ahmet Çakır'ın imzasının bulunduğu mevcut kartlara yapıştırmalarının istediğini anlattı. Gerekirse konuyla ilgili mahkemede şahitlik yapabileceğini de vurguladı. Sayın Başkan! Burada üzerindeki kimlik bilgilerini gizli tutarak bu kartla çektirdiğim fotoğrafı paylaşıyorum. Eğer, siz böyle bir kart dağıtmadıysanız bu elimdeki nedir?



ADEM AVCI: KARTLARI TOPLATTI



AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Başkan İlkay Girgin Erdoğan, olayı çarptırıyor. Bu kartlar imza karşılığı personele şirket müdürü tarafından dağıtılmıştır. Dün sabah belediye çalışanlarına dağıtılan kimlik kartları toplatılmıştır. Elimizde dağıtılan kimlik mevcuttur ve bunu bütün personel bilmektedir. Sayın Başkan yalan söylemeye devam etmektedir bununla ilgili gerekli başvurularımızı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"BİR CHP'LİNİN BAYRAKLA NE DERDİ OLUR" DEMEYİN



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, sosyal medyadan eski ve yeni tanıtım kartlarının görsellerini paylaşarak açıklama yaptı. Dağ, "Liyakati ve etik değerleri hiçe sayarak belediye şirketine kendisini müdür atayan ve belediye iştiraklerine yakınlarını yerleştiren Karaburun Belediye Başkanı, şimdi de kartlardan Türk Bayrağı'nı kaldırmış. Bir CHP'linin bayrakla ne sorunu olur demeyin, oluyor malesef" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ