İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi!

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FETÖ elebaşının sağ kolu olarak bilinen ve ‘Kadim Abi’ sıfatıyla da tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir Çiğli’de örgütün gaybubet evinde yakalandı. Bekmezci ile birlikte örgütün sözde Karşıyaka ve Çiğli eyalet imamları da yakayı ele verdi

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir'de saklandıkları evde yakalandı.

ÇOK SAYIDA SIFAT İLE TANINIYORDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, örgütte "kadim abi, irşatçı" gibi sıfatlarla nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve istihbarat birimlerinin iki hücre evine düzenlediği operasyonda yakalandı.



SABAHA KARŞI BASKIN

1970'li yıllarda FETÖ'yü birlikte kurdukları iddianamelerde yer alan Yusuf Bekmezci'nin aranan Karşıyaka ve Çiğli bölge imamları Akif Sarı ve Fatih Mehmet Arslan ile birlikte bir gaybubet evinde saklandıkları ve bu evden örgüt üyelerine para aktarıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. MİT destekli operasyonda örgütün İzmir'deki önemli isimleri arasında yer alan ve örgütün para kaynağını yöneten Karşıyaka Eyalet imamı Akif Sarı ve Fatih Mehmet Arslan ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınma anında koltukta oturan Yusuf Bekmezci'nin polislere, "Nasıl buldunuz bu adresi? 3 yıldır kaçıyordum, saklanıyordum" dediği ileri sürüldü.