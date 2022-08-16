İzmir'de isyan ettiren sorun! Yollar köstebek yuvasına döndü | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-isyan-ettiren-sorun-yollar-kostebek-yuvasina-dondu-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de vatandaşların yıllardır çözüm beklediği kötü koku sorununun yanısıra adeta köstebek yuvasına dönmüş olan yollar da isyan ettiriyor. Gaziemir ilçesinin Sarnıç bölgesinde 1,5 kilometrelik yolun büyük bölümü delik deşik durumunda. 1 haftalık bir sürede yapılabilecek olan yol çalışmasının aylardır yapılmaması bölgede yaşayan vatandaşları oldukça zorluyor. Tozdan cam açamaz duruma gelen bölge sakinleri kendi çözümlerini kendileri üretmeye başladı. Peki belediye neden çözüm üretmiyor? Detayları A Haber'den Sefer Ayçe konuğu Gaziemir Belediye Meclis üyesi Uğur İnan Atmaca ile değerlendirdi.