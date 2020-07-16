Man Adası tazminatı: Kılıçdaroğlu 359 bin TL ödeyecek!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle açılan ve istinafın bozma kararı sonrası yeniden görülen "Man Adası" davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi